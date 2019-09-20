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Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии: что обсуждали

20 сентября, 20:50

Главы МИД Украины и Германии уже второй раз за неделю провели телефонный разговор

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили "нормандский переговорный процесс" с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня. С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки Нормандский процесс", – заявил Мельник.

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Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко уже говорил об альтернативе на случай провала Минских соглашений, а теперь не исключает, что украинско-российский кризис могут решить пакетным соглашением.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 сентября на переговорах в Минске украинская сторона отказалась подписать "формулу Штайнмайера", что разозлило Москву. Отметим, что 2 сентября в Берлине на встрече в "нормандском формате" стороны якобы договорились передать документ на подписание "минской группой". В свою очередь Пристайко объяснил, почему Украина не подписала "формулу Штайнмайера".

Что касается ситуации с энергетической безопасность страны, то здесь речь идет о транзите российского газа через Украину в Европу. Киев пытается сохранить прокачку "голубого топлива", а Москва шантажирует обходными путями вроде "Северного потока – 2". Но на днях, 19 сентября, в Брюсселе состоялись встреча представителей Украины, Еврокомиссии и России по газу. Стали известны первые результаты газовых переговоров в Брюсселе.

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Донбасс МИД Украины Нормандия Нормандская четверка Пристайко Маас

Источник: Сегодня

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