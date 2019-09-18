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Пристайко: Путин так и не смог поставить на колени украинцев

18 сентября, 10:55

Москва своей агрессией только подтолкнула Украину на путь развития и объединения, считает министр

/ Фото: AFP

Россия проиграла по всем фронтам в Украине, и своими действиями только объединила украинцев и дала толчок развитию страны. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt, текст которого опубликован на сайте МИДа.

Немецкие журналисты отмечают, что Запад, казалось бы, должен усиливать давление на Москву, а в итоге начинаются разговоры о послаблении санкций.

В то же время украинский министр отметил, что президент РФ Владимир Путин уже осторожней ведет свою агрессивную политику, так как не смог осуществить свои планы по Украине.

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"Мы уже не те украинцы, которых Путин хотел поставить на колени пять лет назад. Рост экономики в первом полугодии составил 4,6%. Для Украины это очень впечатляющая цифра, даже если нам и нужны значительно большие темпы роста. Санкциями Запад нам предоставил время, и мы его использовали. Намного мощнее армия, экономика, которая лучше функционирует, и довольно сильная общественная сплоченность, показавшая себя на последних выборах, – это те достижения, которыми мы оперируем за столом переговоров", – сказал Пристайко.

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Однако глава МИД Украины отметил трещину в европейском единстве относительно противостояния российской агрессии, когда возвратили россиян в Парламентскую ассамблею Совета Европы и начинают разговоры о возможном возвращении РФ в "Большую восьмерку" (сейчас G-7).

Как сообщали новости "Сегодня", перед важной встречей "нормандской четверки" сейчас много говорится о недопустимости сдачи интересов Украины и уступок Кремлю. Пристайко четко дал понять, что Киев сообщил Москве о "красных линиях" в переговорах по Донбассу.

Также министр объяснял суть условной "формулы Зеленского" для прекращения войны на Донбассе. Подробней смотрите в сюжете:

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Россия Путин Пристайко

Источник: Сегодня

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