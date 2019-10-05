Пристайко рассказал, где взять деньги на оборону

/ Фото: AFP

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Для того, чтобы развивать такую армию, которая могла бы отстоять и победить в противостоянии с Россией, необходимо примерно треть бюджета выделять на армию.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале "Украина".

"Нужно увеличить бюджет, нам нужно перестать воровать, а вкладывать в бюджет. Начать платить налоги, не тырить на границе – тогда денег появится больше. И тогда мы не забросим армию, как 30 лет назад, доведя ее до такого состояния, что она не может нас с вами защитить", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины и намерен разработать и ввести в действие План обороны Украины.

Отмечается, что в результате будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мероприятий по защите государства.

Также будет разработана и реализована Комплексная программа развития Вооруженных сил Украины и индивидуальные программы развития отдельных видов (родов войск, сил) ВСУ и других сил обороны.

Ранее сообщалось, что Рада приняла президентский закон о Плане обороны Украины.

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