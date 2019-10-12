Пристайко рассказал, как МИД и Офис президента "разделили" внешнюю политику

/ Фото: president.gov.ua

Министерство иностранных дел тесно сотрудничает с Офисом президента Украины, а внешнеполитические команды обоих властных структур уравновешивают друг друга. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами с Россией, передает Укринформ.

"По вопросам внешней политики всегда работало два трека – нормандский, который возглавлял советник президента или заместитель главы АПУ (Администрации президента Украины, – Ред.), в последние годы это был Константин Елисеев, и минский, которому МИД активно помогало и поддерживало деятельность всех четырех групп. Сейчас ничего нового в этом смысле не происходит – есть люди, которые продолжают работать по этим двум трекам", - сказал Пристайко.

Он отметил, что обществу хотелось бы публичности каждого шага, но успех внешнеполитических переговоров как раз и кроется в непубличности.

Комментируя адресованный президенту Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона вопрос, что по количеству "завязанных" на помощника президента Андрея Ермака внешнеполитических вопросов складывается впечатление, что он "теневой" министр иностранных дел, Пристайко отметил, что "если кому-то нравится так считать, пожалуйста!".

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Глава МИД пояснил, что в силу специфики нашего государства, в котором есть и Кабинет министров, и активно действующий президент, люди, работающие в администрации главы государства, всегда принимают активное участие во многих процессах, и не только в дипломатии, но и в экономике и других сферах.

"Мы с Андреем Ермаком работаем активно и плотно, и я, в принципе, не вижу здесь особой проблемы. Не факт, что мы во всем соглашаемся, потому что мы разные люди. Мы практически ежедневно общаемся с президентом и можем донести ему свои точки зрения, потому что именно он должен принять окончательное решение – это его ответственность и это его карма, он должен это делать. Мне кажется, что обе команды уравновешивают друг друга", - отметил Пристайко.

В то же время он признал, что есть внешнеполитические вопросы, в которых более эффективен Андрей Ермак.

"Например, в переговорах об обмене задействовано много людей, в частности, Валерия Лутковская, возглавляющая гуманитарную подгруппу ТКГ (Трехстороннюю контактную группу), омбудсмен Людмила Денисова, представители СБУ (Службы безопансости Украины), которые работают над списками. Но эту работу координировал Андрей Ермак, и тот результат, которого мы достигли, – это, в частности, его заслуга. Сейчас он работает над следующим обменом. Я ему помогаю, чем могу, и на самом деле не вижу здесь никакого противоречия", – резюмировал глава МИД.

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", – сказал министр.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

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