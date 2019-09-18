Пристайко рассказал, как Россия сорвала проведение саммита "Нормандской четверки"

Украина, Франция и Германия были готовы к встрече в нормандском формате 17 сентября

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров государств "нормандского формата" 17 сентября, как и Франция с Германией, но Российская Федерация по "техническим причинам" не могла принять участие в этой встрече.

"Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться (в "нормандском формате" – Ред.), и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября – Ред.). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", – сказал он в среду на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

Пристайко указал, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы "найти время для четырех лидеров". "Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии", – отметил он.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию на Донбассеподчеркивает необходимость тщательной подготовки нормандского саммита.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные Минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения, вывода российских войск с территории Украины и должны проходить по украинским законам.

Отметим, Зеленский ранее заявил, что навстрече в "нормандском формате" намерен добиться решения окончательного обмена пленными, разведения войск по всей линии фронта и вывода оккупационных сил с Донбасса.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера", как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР. Как сообщали новости "Сегодня", бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина.

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