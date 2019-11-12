Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в "нормандском формате"

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Украина подготовила документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров нормандской четверки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфиреодного из украинских телеканалов

"Мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", — заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия дат и четких договоренностей документ подготовлен почти пустым.

"Документ условно выглядит следующим образом: лидеры встретились такого-то числа. Пустое место, ведь даты неизвестны. Лидеры отметили прогресс в направлении разведения; Лидеры отметили прогресс в направлении применения формулы Штайнмайера; Лидеры предлагают своим министрам МИД продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на таких-то следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был оговорен, ничего больше мы с ними не согласовывали", — добавил Пристайко.

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Дипломат подчеркнул, что изначально существовало лишь два условия для встречи президентов в "нормандском формате".

"Мы обсуждали всего два условия. Это было зафиксировано официально. Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие — разведение войск во всех трех участках, которое завершили", — заявил Пристайко.

Затем к ним добавилось новое требование российской стороны — написать итоговый документ саммита.

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"Никакого третьего условия не обсуждали, но буквально в следующие дни сделали заявление, что надо иметь "железные договоренности". Потом эта фраза переросла в определенный документ", — сказал глава МИД.

Ранее Пристайко заявил, что дата нормандского саммита обсуждается, но Россия еще не дала согласия.

Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.

Отметим, что накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашенийпо урегулированию ситуации на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате", на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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