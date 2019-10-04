Пристайко рассказал о планах "А" и "Б" по урегулированию на Донбассе

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале "Украина" объяснил свое видении достижения мира на Донбассе.

По словам министра вся стратегия и тактика должна состоять из плана "А" и плана "Б", возможно должен быть еще план "С".

"Первый план "А" – это о том, что мы делаем первые шаги для того, чтобы состоялась встреча (Нормандской четверки – ред.) на которой за одним столом мы достигли бы той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией. Если этот план не сработает, то у нас остается все меньше опций, у нас остается последний план – как сделать так, чтобы через нашу границу не проходили террористы", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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