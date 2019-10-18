Пристайко рассказал о сроках встречи Зеленского с Путиным

Изначально «нормандская» встреча планировалась и на сентябрь, и на октябрь, но так и не состоялась

/ Фото: Сегодня

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Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров государств "Нормандской четверки" состоялась в следующем месяце. Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В Украине рассчитывают на подвижки в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в "нормандском формате". Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится, и мы с вами станем свидетелями готовности продвигаться на всех четырех направлениях, которые определены в Минских договоренностях", – сказал Пристайко.

Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь ко встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате. В то же время Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.

В то же время в Кремле, комментируя ситуацию с датой, заявляли, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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