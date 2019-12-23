Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Пристайко рассказал, почему задерживается обмен пленными

23 декабря, 03:55

Уже согласовали одну группу людей, которая точно готова к обмену

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Руководство государства и МИД Украины ставят своей задачей вернуть перед Новым годом как можно больше удерживаемых лиц.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

"Мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", - сказал министр.

Комментируя то, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, которое происходило 18 декабря в Минске, не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех", министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".

Реклама

При этом он уточнил, что одна группа людей, которая уже точно готова к обмену, согласована. Но "возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех".

Ранее стало известно, что обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области, о чем заявили источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Так, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

В тренде
В Украине завершилось голосование в 86 объединенных территориальных громадах

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители "ЛНР" сорвали договоренности во время переговоров по обмену пленными.

Напомним, 18 декабря в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, однако никаких результатов оно пока не принесло. Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса о пленных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия задержка списки МИД Украины обмен пленными Вадим Пристайко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и ПутинаЭкономика
Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин
Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и ПутинЭкономика
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с Россией
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с РоссиейЭкономика
"Долг Януковича" по евробондам на 3 млрд долларов не включили в договор по газуЭкономика
Пристайко ответил на слова Путина об
Пристайко ответил на слова Путина об "исконно русских" территориях УкраиныПолитика
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...