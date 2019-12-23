Пристайко рассказал, почему задерживается обмен пленными

Уже согласовали одну группу людей, которая точно готова к обмену

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Руководство государства и МИД Украины ставят своей задачей вернуть перед Новым годом как можно больше удерживаемых лиц.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

"Мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", - сказал министр.

Комментируя то, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, которое происходило 18 декабря в Минске, не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех", министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".

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При этом он уточнил, что одна группа людей, которая уже точно готова к обмену, согласована. Но "возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех". Ранее стало известно, что обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области, о чем заявили источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Так, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. В тренде В Украине завершилось голосование в 86 объединенных территориальных громадах Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители "ЛНР" сорвали договоренности во время переговоров по обмену пленными. Напомним, 18 декабря в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, однако никаких результатов оно пока не принесло. Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса о пленных.

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