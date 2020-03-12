Пристайко: Россия пытается помешать, но Украина точно будет в НАТО

Война в Донбассе усложняет путь Украины в альянс, но юридических препятствий для членства в НАТО нет

Украина имеет все шансы стать членом НАТО и для этого нет никаких юридических препятствий. Война на Донбассе лишь замедляет этот процесс, но не отменяет его. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко

"В основополагающих документах альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", – говорится в сообщении Офиса вице-премьера в Facebook.

Пристайко признал, что война в Донбассе усложняет путь Украины в альянс, поскольку конфликт истощает нашу страну, задерживает цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимы реформы.

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"На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример, как это работает – война в Грузии. Задача Украины сейчас – "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны – внедрение военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное. Мы непременно будем в НАТО – это лишь вопрос времени", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТО. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что сейчас Украину не стоит принимать в НАТО из-за войны с Россией, чтобы не ставить альянс под угрозу военной конфронтации с Москвой.

В то же время генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин говорил, что Зеленский готовит важный указ, согласно которому конечная цель Украины – членство в НАТО.

Смотрите в сюжете, как в конце октября 2019 года делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину:

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