Пристайко: Визит Зеленского в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины

Заместитель главы АП отметил, что этот визит поможет развеять определенные опасения в обществе

Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко считает, что визит Владимира Зеленского в Брюссель 4-5 июня покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем, и может развеять определенные опасения в обществе.

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остается. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", – сказал он журналистам в четверг, 30 мая, в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", – отметил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что готов посетить эти страны, если его пригласят лидеры этих государств.

Как сообщалось, Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Ранее Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.

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