Пристайко снова не исключает, что обмен пленными может произойти до встречи в "нормандском формате"

«Мы надеемся, что к этому времени обмен завершится», - заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко снова повторил свою мысль о том, что обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и боевиками "ДНР" и "ЛНР" произойдет до встречи лидеров стран "Нормандской четверки", которая может состоятся в апреле.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы надеемся, что до запланированного времени в апреле, его пока что официально никто не отбросил, мы надеемся, что к этому времени обмен завершится", – сказал Пристайко.

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По словам Пристайко, "если бы произошел обмен до пару сотен людей, как мы сейчас планируем, мы бы тогда приблизились очень близко к принципу (обмена – Ред.) "всех на всех", то есть мы бы тогда забрали всех и возвратили всех украинцев домой".

По словам министра иностранных дел, "необходимо исходить из принципа, что отсутствие прогресса (по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже – Ред.) как раз и является основанием для следующей встречи лидеров".

Ранее Пристайко уточнил, что с прошлой "нормандской встречи" удалось достичь прогресса только в обмене пленных.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сомневается, что следующий "нормандский саммит" состоится в апреле 2020 года, поскольку украинская сторона, по его словам, не придерживается своих договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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