Пристайко: Три важных события до конца года покажут, готов ли Путин к миру

В Париже было подписано итоговое коммюнике, но теперь нужно еще дождаться выполнения договоренностей

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Готова ли Россия выполнять согласованные выводы саммита в "нормандском формате" (коммюнике) по Донбассу покажут три важных события еще до конца 2019 года – обмен пленными, новое перемирие и допуск Красного креста на оккупированные территории.

Об этом рассказал в интервью агентству УНИАН министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, итоговое коммюнике "нормандских переговоров" еще до встречи в Париже дорабатывалось каждые полгода, то есть у сторон было достаточно времени для того, чтобы понять, что от них будет требоваться на переговорах.

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"Сейчас мы договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей. Однако держа в виду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех". Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс. Еще одно событие, которое для нас очень важно, состоится на текущей неделе. По нашей просьбе Красный крест предпримет очередную попытку доехать до тех территорий, пересечь линию (соприкосновения) и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести. Нужно будет дойти до каждого задержанного и удерживающегося там, в тех условиях, за линией разграничения. К этому времени Красный крест никогда не получал такого доступа. Мы договорились с Путиным об этом доступе, и на текущей неделе сможем узнать, произошло это или нет", – сказал Пристайко.

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Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры стран "Нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – лично участвовали в работе над формулировками коммюнике, которое было принято по итогам саммита в Париже. "Собственно формулировками занимались сами лидеры, предлагались одной стороной формулировки, которые не могли были быть приняты другой стороной и так далее. И вот эта работа длилась много часов. Это тяжело физически, это затратно с точки зрения умственной энергии", — сказал он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандского саммита".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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