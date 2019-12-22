Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Пристайко указал на особую роль дипломатии в противостоянии России

22 декабря, 13:31

Ранее в Украине не раз заявляли – войну на Донбассе нужно завершить дипломатическим путем

/ Фото: МИД Украины

Сегодня президент Владимир Зеленский уже говорил, что украинскую дипломатию уважает весь мир, а теперь министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что урегулирование военного конфликта на Донбассе зависит именно от дипломатов. Об этом говорится в его поздравительном письме, которое опубликовал МИД Украины в Twitter.

Он поздравил и молодых дипломатов, и ветеранов этой службы. По его словам, всех их объединяет общее дело – отстаивание национальных интересов страны и защита соотечественников за границей.

Также министр отметил, что войну на Донбассе Украина не сможет выиграть у России, а значит, единственная надежда на дипломатию.

Реклама

"Это наша постоянная задача, но именно сейчас нам приходится выполнять ее в особо сложных условиях. Более пяти лет назад Украина не по собственной воле оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, вызванного военной агрессией России. Этот кризис, очевидно, не имеет положительного военного решения, а следовательно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира. Наша ответственность сейчас высока, как никогда, именно от нас во многом зависит будущее Украины, ее независимость, ее свобода и территориальная целостность. Сегодня победе над агрессивной политикой Кремля, освобождению временно оккупированных территорий должны быть подчинены все остальные наши задачи, какими бы важными они ни были сами по себе – двусторонние отношения с другими странами и работа в международных организациях, экономическое сотрудничество и привлечение помощи, даже такие стратегические приоритеты, как европейская и евроатлантическая интеграция", – говорится в письме Пристайко.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": импичмент Трампа, земельные противостояния и изменения в Конституции Украины (полное видео)

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский называл единственный способ завершить войну на Донбассе. По его словам, Украина не рассматривает военный вариант.

Напомним, год назад в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон о дипломатической службе. Стоит отметить, что принимался он непросто – со второй попытки после вето президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия поздравления дипломаты дипломатия дипломатическая служба Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин
Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и ПутинЭкономика
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и ПутинаЭкономика
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с Россией
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с РоссиейЭкономика
"Свобода слова Савика Шустера": импичмент Трампа, земельные противостояния и изменения в Конституции Украины (полное видео)Политика
"Долг Януковича" по евробондам на 3 млрд долларов не включили в договор по газуЭкономика
Главный подозреваемый в деле Шеремета подал в суд на Авакова и Зеленского
Главный подозреваемый в деле Шеремета подал в суд на Авакова и ЗеленскогоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...