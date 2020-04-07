Пристайко: Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана после скандального заявления о сбитом лайнере МАУ

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана из-за заявления члена парламента о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в начале января 2020 года.

Об этом в Twitter заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

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"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", – написал он в сообщении в сервисе микроблогов.

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Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но назвал это трагической ошибкой.

Иран до сих пор не передал Украине "черные ящики" сбитого самолета.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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