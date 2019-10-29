Пристайко: В Золотом начался отвод войск

Украинская сторона считает, что Золотое и Петровское уже семь дней не обстреливали

/ Фото: Минобороны Украины

Разведение сил на Донбассе сегодня стартовало в районе Золотого, а в Петровском начнут после соответствующего режима тишины. Об этом заявил журналистам в Мариуполе министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта. Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", – сказал Пристайко.

Глава МИДа добавил, что в Петровском разведение сил начнется осле необходимого семидневного режима прекращения.

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Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск также были вооруженные провокации. Кроме того, президент Украины ранее говорил, что процесс разведения войск должен проходить одновременно в Золотом и Петровском, а не по отдельности.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

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