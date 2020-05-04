Пристайко: Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО

Венгрия до сих пор не отказалась от блокирования стремлений Украины в НАТО даже после того, как Украины выполнила все условия Венецианской комиссии по языковому закону. Об этом рассказало в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко.

"Мы говорили с Будапештом до коронавируса, говорили во время коронавируса, боюсь, что будем вынуждены говорить и после коронавируса. Когда в Будапеште говорили, что будут блокировать, пока Украина не выполнит все рекомендации Венецианской комиссии, это было единственное формальное основание, и это было важное для них замечание на том этапе", – сказал он.

Пристайко напомнил, что на данный момент Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии по языковому закону, а вот венгры не сдержали слова.

"Они (Венгрия. – Авт.) могут как угодно их оспаривать, но все семь рекомендаций Венецианской комиссии выполнены. Я направил письмо генсеку НАТО и всем союзникам, напомнив, что Украина завершила выполнение, и мы ожидаем от союзников разблокировки, зная, о каком конкретно союзнике идет речь. Решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому здесь надо решение всех. Украина ожидает разблокировки. На сегодняшний момент у меня нет оснований говорить, что решение разблокировано. Это означает, что Венгрия, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что они снимут блокировку только тогда, когда Украина выполнит все рекомендации, этого не сделала", – добавил вице-премьер.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций и обязательным для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2019 года посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что его страна продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Будапешт, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины. В феврале этого года Украина отклонила предложения Венгрии по языковому вопросу.

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