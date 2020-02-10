Пристайко встретился с главой МИД Италии: подробности переговоров

На днях в Италии с визитом был президент Зеленский, теперь туда отправился Пристайко

/ Фото: МИД Украины

Сегодня в Риме министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили практические шаги реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством Итальянской Республики 7 февраля. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и более активного привлечения Италии в налаживании мирного процесса на Донбассе и восстановления инфраструктуры этого региона.

Вадим Пристайко также отметил, что Украина заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества в таких сферах как энергетика, космос, здравоохранение, транспорт и культурно-гуманитарное сотрудничество.

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Итальянский министр Ди Майо выразил твердую позицию правительства Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности содействовать Украине в вопросах внедрения системных реформ.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля украинский президент встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте. Зеленский в Италии просил освободить Маркива и закрыть офисы террористов.

Потом президент Украины пообщался с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Зеленский заявил, что для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО.

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