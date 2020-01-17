Пристайко заявил, что не верит ни единому слову помощника Джулиани об Украине

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям предпринимателя Льва Парнаса относительно контактов между Вашингтоном и Киевом, послуживших поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал в интервью телекомпании CNN.

"Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову", — подчеркнул Пристайко, отвечая по-английски на вопрос ведущей. Он отметил, что финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона регулярно пересматривалась как минимум дважды в год на протяжении нескольких лет — "в середине и в конце года". "Иногда ее урезают, иногда повышают, что мы наблюдаем сейчас, — указал он. — В конце года мы получили больше запланированного".

"Я понимаю, что этот человек, которого я не знаю лично, пытается защититься, но, повторюсь, я не доверяю его словам, — указал глава украинского внешнеполитического ведомства. — Я так устал от этих вопросов о нашей роли в импичменте Трампа. Мы пытаемся донести до США, что мы счастливы иметь поддержку обеих партий и будем рады и дальше получать ее".

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Ранее Парнас заявил в интервью телекомпании CNN о том, что весной прошлого года требовал от президента Украины Владимира Зеленского через его помощника запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая в противном случае отказом американской администрации от налаживания контактов с украинской стороной и предоставления Киеву военной помощи. "Если бы они не сделали объявление о начале расследования не было бы, по сути, никаких отношений. Не было бы оказания ни конкретно военной, ни какой-либо другой помощи", — указал Парнас.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

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Напомним, что из-за неких "врагов Трампа" в окружении Зеленского Джулиани отменил в мае свой визит в Украину.

Подобные признания определенно не на руку Дональду Трампу на фоне драмы с импичментом, которая разыгралась вокруг 45-го президента США.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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