Пристайко: Зеленский планирует развести войска вдоль 400 км фронта

/ Фото: president.gov.ua

После разведения сил в Золотом и Петровском, президент Владимир Зеленский планирует договориться об отводе войск по всей протяженности линии разграничения на Донбассе. Об это рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Он (Зеленский – ред.) планирует после этого разведения в трех точках развести вдоль всех 400 км, чтобы люди перестали гибнуть на всех этих 400 км, и так шаг за шагом. Я считаю, что он не имел морального права... дольше ждать", – заявил глава МИД Украины.

В то же время Пристайко отметил, что гарантии безопасности на Донбассе может предоставить только то, кто контролируется территории. Он считает, что гарантию могут предоставить только ВСУ, передают "Новости Донбасса".

Реклама

"Можно обеспечить полный мир и порядок на территории нашей, если туда заходят наши войска, наша полиция, наше государство в полном объеме. Это единственная гарантия 100-процентная. Учитывая, что этого мы сейчас достичь не можем, мы вынуждены прибегать к дипломатии, которая всегда не дает никаких 100-процентных гарантий. Это неприятно слышать, я понимаю. Наши войска должны отойти на нашу собственную территорию", – подытожил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Также в Минобороны заявляли, что в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама