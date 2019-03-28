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Репрессии России в Крыму: Британия вступилась за крымских татар

Сегодня, 19:52

Лондон требует прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма

Фото: Pixabay
Репрессии России в Крыму: Британия вступилась за крымских татар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d09/b79/5c9d09b7971ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d09/b79/5c9d09b7971ea.jpg Политика Лондон требует прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма

Лондон обеспокоен притеснениями и массовыми задержаниями крымских татар на оккупированном Россией Крымском полуострове и требует немедленно их освободить, о чем сообщило посольство Великобритании и Украине.

"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым – это Украина", – гласит коммюнике, опубликованное в Twitter диппредставительства.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".


Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате репрессий 16 человек были задержаны. Пятерых из них впоследствии арестовали.

Как мы писали, постоянное представительство Украины при ООН разослало всем государствам-членам официальное письмо, в котором предупредило об угрозе новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыма.

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Тег Россия, Великобритания, Крым, задержание, облава, репрессии, крымские татары, аннексия Крыма

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