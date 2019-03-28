Репрессии России в Крыму: Британия вступилась за крымских татар

Лондон требует прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма

Фото: Pixabay

Репрессии России в Крыму: Британия вступилась за крымских татар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d09/b79/5c9d09b7971ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d09/b79/5c9d09b7971ea.jpg 2019-03-28T19:52:00+02:00 Политика Лондон требует прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма

Лондон обеспокоен притеснениями и массовыми задержаниями крымских татар на оккупированном Россией Крымском полуострове и требует немедленно их освободить, о чем сообщило посольство Великобритании и Украине.

"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым – это Украина", – гласит коммюнике, опубликованное в Twitter диппредставительства.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате репрессий 16 человек были задержаны. Пятерых из них впоследствии арестовали.

Как мы писали, постоянное представительство Украины при ООН разослало всем государствам-членам официальное письмо, в котором предупредило об угрозе новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыма.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Репрессии России в Крыму: Британия вступилась за крымских татар". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.