Репрессии России в Крыму: Британия вступилась за крымских татар
Лондон требует прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма
Лондон обеспокоен притеснениями и массовыми задержаниями крымских татар на оккупированном Россией Крымском полуострове и требует немедленно их освободить, о чем сообщило посольство Великобритании и Украине.
"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым – это Украина", – гласит коммюнике, опубликованное в Twitter диппредставительства.
Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате репрессий 16 человек были задержаны. Пятерых из них впоследствии арестовали.
Как мы писали, постоянное представительство Украины при ООН разослало всем государствам-членам официальное письмо, в котором предупредило об угрозе новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Россией Крыма.
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