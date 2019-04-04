Притула предложил провести дебаты между Порошенко и Зеленским
Шоумен готов быть модератором встречи бесплатно и предупредил кандидатов об одном вопросе
Телеведущий и шоумен Сергей Притула вызвался провести дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он сообщил штабам кандидатов, что 19 апреля он свободен и готов быть модератором "президентской схватки".
"Могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым", – написал Притула.
Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.
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