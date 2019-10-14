Признание ПЦУ Элладской церковью: стало известно, когда это состоится де-юре

Православная церковь Украины быстро движется по пути к признанию, говорит митрополит Переяслав-Хмельницкий

/ Фото: president.gov.ua

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Недавнее признание Православной церкви Украины со стороны Архиерейского собора Элладской православной церкви – это весьма знаменательное событие.

Об этом митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Постоянный Священный Синод еще в конце августа признал право Вселенского патриарха Варфоломея предоставлять автокефалию. То есть признал, что патриарх Варфоломей правомерно предоставил автокефалию ПЦУ. Также Синод констатировал привилегию архиепископа Элладского Иеронима заниматься вопросом признания Церкви Украины. Сейчас это решение подтвердил Архиерейский собор", – напомнил, как развивались события митрополит.

По его словам, по сути, Греческая церковь уже признала Православную церковь Украины.

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"Уже происходили сослужения епископата. Окончательно же де-юре признание будет зафиксировано совместным богослужением митрополита Епифания и архиепископа Иеронима, а также упоминанием предстоятелем Элладской церкви митрополита Епифания среди предстоятелей других автокефальных православный церквей. Первое совместное богослужение предстоятелей – это констатация признания. И проведение такого богослужения – лишь вопрос времени. Никаких преград для этого уже нет", – говорит священник.

Он напомнил, что традиции и каноны церкви предполагают неспешные, рассудительные решения.

"Если посмотреть историю, признание – это длительный процесс, который у многих церквей занимал долгие годы и десятилетия. Потому мы можем говорить, что Православная церковь Украины довольно быстро движется по этому пути", – подчеркнул митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский.

Напомним, ранее спикер Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что Православной церкви Украины, которая занимает последнее 15-е место Диптихе, т.е. списке православных автокефальных и автономных церквей, упоминаемых во время литургии, нужно признание со стороны более древних Кипрской и Элладской церквей , поскольку они обладают исключительным влиянием в семье эллинских церквей и могут быть нашими союзниками.

Читайте больше на сайте "Сегодня": "Проще получить Томос, чем госдокументы о регистрации в Киеве": интервью с митрополитом ПЦУ Александром (Драбинко) .

Напомним, торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялось 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания. Читайте подробней в материале "Сегодня": "Автокефалия для украинской церкви и томос: как это было".

Также мы писали, что Филарет назвал причину, почему нужно сменить название Православной церкви Украины. Патриарх считает, что после предоставления томоса украинскую церковь неправильно назвали.

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