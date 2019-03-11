Признать выборы нелегитимными: Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине
В Москве пытаются разыграть вариант, который поможет привести пророссийские силы в Украине к победе на парламентских выборах
Спровоцированный Москвой скандал с недопуском Киевом российских наблюдателей на выборы в Украину входит в общий план по попытке дискредитировать избирательную кампанию и признать результаты президентских выборов нелегитимными. Для этого даже задействуют западных прокремлевских журналистов. Об этом рассказал в Facebook народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Отметим, что на днях уже была попытка журналиста австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца попасть в Украину для освещения выборов. Однако его не пустили и запретили ему въезд на год из-за того, что в течение последних четырех лет он посещал оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ.
"Следующий шаг (и он уже осуществляется) – провокация заведомо ожидаемой негативной реакции Украины на приезд в нашу страну одиозных западных журналистов, "засветившихся" в Крыму и ОРДЛО, как и представителей собственно российских пропагандистских СМИ. Все это – подготовка мирового сообщества к жесткой позиции Москвы о признании выборов президента Украины "нелегитимными". Т.е. не просто якобы прошедших с какими-то нарушениями демократических норм, а именно как таких, которые "не отражают волю граждан Украины", – написал Тымчук.
По его словам, реализация этого плана уже идет полным ходом, а одной из технологий будет использование контролируемых российскими спецслужбами интернет-площадок, в том числе Telegram-каналов, для якобы "объективного" и "незаангажированного" опроса избирателей в день голосования.
"Основной целью таких манипуляций будет получение картинки о "реальной" низкой явке граждан Украины на выборы. После этого стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и "циничной подтасовке Киевом результатов выборов". По замыслу кремлевских политтехнологов и аналитиков спецслужб РФ, реализация данного проекта позволит влиять на политическую ситуацию в Украине при любом исходе выборов. В т.ч. с целью дестабилизации ситуации – для продвижения на парламентских выборах в Украине "партии мира и стабильности", то есть своей пятой колонны", – подчеркнул нардеп.
Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.
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