"Проблемы появляются, как прыщи у подростка": Зеленский о буднях президента

Глава государства отметил, про проблем много и не известно, где будет следующая

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложности работы президента и отметил, что это труднее, чем игра в президента на экране. Об этом написал The Guardian.

Глава страны отметил, что настоящая работа длится целых пять лет и имеет гораздо больше трудностей, чем может вместить один сезон телевизионного шоу.

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Они появляются, извините, как прыщи на 18-летнем. Вы не знаете, где они появятся или когда", – сказал Зеленский.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада провела внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Его главной темой стала перезагрузка правительства и назначение нового премьер-минстра вместо Алексея Гончарука. Им стал Денис Шмыгаль, бывший вице-премьер – министр развития громад и территорий.

Недавно во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики. Также он считает, что смена Кабмина послужит для улучшения результативности работы исполнительной власти и не повлияет на приоритеты во внутренней и внешней украинской политике.

Кроме того, президент подчеркнул, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины, несмотря на то, что контролируют значительную часть активов страны.

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