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Процесс реформ в Украине стал необратимым – дипломат

6 июля, 13:12

За последние годы было проведено много реформ, также благодаря поддержке Германии, отметил Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, фото agroportal.ua.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, фото agroportal.ua..

Процесс реформ в Украине стал необратимым. Об этом в интервью немецкому изданию Freie Presse рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Наши цели – очень четкие. Мы хотим вступления в ЕС и НАТО. Эти цели мы даже закрепили в нашей Конституции. Итак, основное направление не изменится. Ни одно новое правительство не может позволить себе поставить под сомнение процесс реформ. Курс является необратимым. Я в этом убежден. Мы надеемся на действенную поддержку со стороны Германии, а также особо Саксонии", – сказал он.

При этом дипломат не согласился с утверждением журналистов о том, что в последние годы процесс реформирования в Украине идет медленно.

"За последние годы было проведено много реформ, также благодаря поддержке Германии. Но это путь. Наша страна должна полностью измениться. Было бы опасно, если бы мы не воспользовались нашими экономическими возможностями после двух демократических революций. Германия является нашим важнейшим партнером. С другой стороны, Путин (президент РФ) хочет предотвратить успешное экономическое развитие Украины, поскольку это поставит под угрозу его автократическую систему власти", – сказал дипломат.

Ранее мы писали о том, какие реформы улучшат жизнь украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил европейцев, что курс Украины на ЕС и НАТО – неизменен.


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Тег Германия, мельник, реформы

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