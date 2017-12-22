"Прочь от Москвы и российского режима": Порошенко объяснил, как Украине избавиться от России

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что лишь вступление Украины в ЕС и НАТО поставит точку в попытках России вернуть украинцев в зону ее влияния. Об этом глава государства сказал во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, ни одна страна не знает лучше Украины коварство российского режима.

"Нашим дипломатам есть задача – сделать все от нас зависящее для того, чтобы успешная интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния. Хочу еще раз напомнить слова: "Прочь от Москвы, от любой Москвы, красной и белой, от любого российского режима, царского, демократического, большевистского, от какого-либо имперского единства". Это слова украинского дипломата времен Украинской Народной Республики Максима Славинского. Наши с вами усилия должны быть направлены на объединение усилий демократического мира вокруг противостояния российскому агрессору, как и на то, чтобы агрессор понес заслуженный ответ за свои безответственные действия", – заявил Порошенко.

Президент отметил, что миру бесполезно ждать "чудесного перерождения России".

"То, что сегодня делает Россия, уже было. Ничего нового, поэтому, опираясь на свой исторический опыт, мир должен понять, что ожидать от Москвы чудесного перерождения в демократию совершенно напрасно, так же бесполезно, как и ее умиротворить. Просто недальновидно. Ничего больше Россия не боится так, как международного единства и солидарности. Также сильной, успешной, демократической Украины", – добавил глава государства.

Как заявлял Петр Порошенко, войну с РФ Украина пока не выиграла, но победа точно впереди. Он сказал, что Киев больше не будет недооценивать дипломатический фронт в противостоянии России.