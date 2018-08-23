Процветания и могущества: глава Китая поздравил Украину с Днем Независимости

Китайский лидер пообещал Порошенко еще больше углубить сотрудничество с нашей страной

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и украинцев с наступающим Днем Независимости, который отмечается 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Под вашим руководством в течение последних лет в Украине наблюдается заметная тенденция к экономическому росту, непрерывно повышается уровень жизни народа, с каждым днем укрепляется положение и влияние Украины на международной арене. Мы, как ваши друзья, искренне радуемся вашим успехам", – говорится в поздравлении китайского лидера.

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Си Цзиньпин выразил готовность еще больше углублять сотрудничество с Украиной.

"В прошлом году на полях Всемирного экономического форума в Давосе мы провели важную встречу, во время которой были достигнуты широкие договоренности. Я готов вместе с вами прилагать совместные усилия для углубления сотрудничества в рамках совместного построения инициативы "Один пояс, один путь", что позволит китайско-украинским отношениям стратегического партнерства достичь нового, более высокого уровня, на благо наших двух стран и наших народов", – заявил глава КНР.

Си Цзиньпин пожелал Украине процветания и могущества украинскому народу.

Напомним, завтра Украина будет отмечать День независимости и нашу страну уже поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.