Продажа голоса на выборах: эксперты предупредили о серьезных последствиях

Юристы предупреждают, уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос

Продажа голоса на выборах: эксперты предупредили о серьезных последствиях 2019-03-27T13:25:00+02:00 Политика Юристы предупреждают, уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос

Накануне президентских выборов появляется все больше предложений заработать в день волеизъявление.

Юристы предупреждают, уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос.

"Достаточно подойти к человеку, сказать, пожалуйста, возьми деньги за голос, он говорит –хорошо, я согласен, и на этом моменте формальное преступление закончено", – говорит Денис Цыпин, адвокат.

Если согласие зафиксируют правоохранители, вам гарантированы штраф в 17 000 гривен и испорченная репутация.

"Он (человек, которого уличили в попытке продать голос, – Ред.) будет числиться как лицо ранее судимое и соответственно, если будет совершено другое преступление, или если вопрос будет о какой-то работе ответственной, то судимость будет учитываться. Поэтому это не только штраф, это гораздо больше, чем штраф", – говорит Денис Цыпин, адвокат.

А вот тем, кто скупает голоса, грозит до семи лет за решеткой.

Напомним, недавно правоохранители предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

Кроме того, как сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, в результате проверки оказалось, что у 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения.

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