Продажа голоса на выборах: эксперты предупредили о серьезных последствиях
Юристы предупреждают, уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос
Накануне президентских выборов появляется все больше предложений заработать в день волеизъявление.
Юристы предупреждают, уголовная ответственность грозит не только тем, кто покупает, но и тем, кто продает голос.
"Достаточно подойти к человеку, сказать, пожалуйста, возьми деньги за голос, он говорит –хорошо, я согласен, и на этом моменте формальное преступление закончено", – говорит Денис Цыпин, адвокат.
Если согласие зафиксируют правоохранители, вам гарантированы штраф в 17 000 гривен и испорченная репутация.
"Он (человек, которого уличили в попытке продать голос, – Ред.) будет числиться как лицо ранее судимое и соответственно, если будет совершено другое преступление, или если вопрос будет о какой-то работе ответственной, то судимость будет учитываться. Поэтому это не только штраф, это гораздо больше, чем штраф", – говорит Денис Цыпин, адвокат.
А вот тем, кто скупает голоса, грозит до семи лет за решеткой.
Напомним, недавно правоохранители предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.
Кроме того, как сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, в результате проверки оказалось, что у 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Продажа голоса на выборах: эксперты предупредили о серьезных последствиях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Накануне выборов силовики проверили все избирательные участки
Правоохранители готовы не только выехать на проблемные места в день голосования, но и даже прилететь
Россия готовит заявление о непризнании выборов в Украине
День выборов еще не настал, а в Госдуме уже говорят о массовых нарушениях на голосовании