Продление карантина и запуск транспорта: онлайн-трансляция заседания Кабмина

Кабинет министров проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сегодня правительство продлит карантин и смягчит ряд ограничений, в том числе планирует пустить общественный транспорт.

Карантин в Украине был продлен до 22 мая, но при этом с 11 числа были введены первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках, открылись кафе, салоны красоты, парикмахерские и другой мелкий бизнес. Также правительство утвердило один важный момент – в Украине был введен адаптивный карантин. Это значит, что в разных областях могут отличаться ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

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В то же время украинцы особенно ждут запуска общественного транспорта и метро, где оно есть. Денис Шмыгаль рассказывал, когда в Украине заработает метро и откроют детсады. Это произойдет не в один день.

В свою очередь в Минздраве называли три условия для смягчения карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что карантин будет продлеваться еще четыре раза с определенными смягчениями ограничений. Но для этого есть определенные критерии.

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