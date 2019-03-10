Проедаем субсидии и готовимся к повышению минималки: ТОП-5 цитат недели

Вашингтон в который раз уверил Украину в своей поддержке против агрессии РФ

Проедаем субсидии и готовимся к повышению минималки: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/131/cc5/5c8131cc53737.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/131/cc5/5c8131cc53737.jpg 2019-03-10T17:33:00+02:00 Политика Вашингтон в который раз уверил Украину в своей поддержке против агрессии РФ

Почему РПЦ МП рано или поздно придется признать Украинскую православную церковь и на сколько именно вырастут минимальные зарплаты в этом году? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: США – неизменный партнер Украины в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети. В частности, Порошенко отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние 4 года. В том числе значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества.

"Были отдельно обсуждены дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российское вооруженное нападение на украинские корабли. Отмечена необходимость дальнейшего усиления давления на Россию, в том числе путем санкций в ответ на агрессивную политику Кремля, который целенаправленно подрывает международную стабильность и безопасность", – говорится в сообщении.

Напомним, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 – 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.

Розенко: В 2019 году минимальная зарплата поднимется до 12 тыс гривен

"Плюс 10-20%": по словам премьер-министр Украины Павла Розенко, в Украине есть возможность достичь по итогам 2019 года средней заработной платы в 12 тысяч гривен.

"На 2019 год, я думаю, есть все возможности достичь границы 12 тысяч гривен с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% роста реальной заработной платы", – сказал Розенко.

По словам вице-премьера, власти понимают, что труд человека в Украине недооценен.

"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это ненормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня", – добавил вице-премьер.

В то же время, он отметил, что за последние несколько лет был сделан" серьезный прорыв" в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты.

"Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 доллара, сегодня уже более 150 долларов", – заявил Розенко.

Напомним, что в целом по Украине по итогам января-2019 средняя зарплата в январе составила 9223 гривен. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 19,6%. Впрочем, в декабре-2018 средняя зарплата составляла 10 573 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 13,6%. Большую роль в этом играет сезонный фактор, т.к. традиционно в декабре многие украинцы получают доплаты.

Рева: Субсидию можно проесть, но только один раз

Управление соцзащиты населения будет приостанавливать адресную помощь в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в эфире одного из украинских телеканалов предупредил украинцев министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Есть одна вещь, которую я хотел бы, чтобы все помнили. Ее (субсидию. – Ред.) можно проесть один раз. Далее, если вы не заплатите, вам просто следующей не дадут", – сказал он.

По словам главы Минсоцполитики, каждое предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги, имеет свою клиентскую базу и, соответственно, свою бухгалтерию.

"Люди меня могут поправить, если я что-то скажу не так. Но вы знаете, что такое не заплатить за электроэнергию в течение месяца. К вам сразу придет контроллер из РЭСа (районной электрической сети. – Ред.) и задаст определенные вопросы. То же касается газа. А это основные, скажем так, оплаты", – пояснил Рева.

Если такое предприятие увидит, что человеку дали деньги, но он не заплатил, информация об этом поступит в управление соцзащиты, добавил министр. Затем управление прекращает выплату до поступления необходимых средств.

Напомним, что с 4 марта украинцы, которым положена субсидия на оплату "коммуналки", впервые начали получать госпомощь "живыми" деньгами, а не в виде взаимозачета, при котором ЖКУ оплачиваются "в складчину" субсидиантом и государством.

Епифаний: Каким образом вести диалог c РПЦ, если мы находимся в состоянии войны?

Русская православная церковь не признает Православную церковь Украины и украинскому духовенству невозможно договориться с главой УПЦ МП Онуфрием и предстоятелем РПЦ Кириллом. Это сам признал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Украинской правде".

По его словам, митрополит Онуфрий на 100% предан интересам российской церкви и российского государства, поэтому для перехода общин УПЦ МП в ПЦУ нужно говорить с приходом, а не руководством церкви.

"Я считаю, что вести с ним переговоры – нереально. Вести с ним переговоры об объединении очень сложно. Все начнется "из низов". Народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Если начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до (объединительного) Собора, но с их стороны не было никакого желания. Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы – автокефальная церковь, а они – структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью", – объяснил Епифаний.

Также он считает, что еще сложнее договориться с патриархом Кириллом, который не соглашается с независимостью ПЦУ.

"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока. Хочет он того или нет, будет он противодействовать или нет, но мы добьемся успеха. Это вопрос только времени. И лучше было бы это сразу понять, осознать", – подчеркнул глава ПЦУ.

А тем временем, пока руководство российской православной церкви и Московского патриархата отказываются признавать новую церковь, в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли уже 400 приходов.

Гейл: Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл озвучил главный месседж для Украины. Он заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мой главный месседж сегодня: полная поддержка народа Украины в сдерживании российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать все демократические ценности и свободы, которые отстаивают сегодня украинские военные", – сказал он.

Гейл также пообещал политическую поддержку США на всех политических площадках, продолжение санкций против России и дальнейшее предоставление необходимой материально-технической помощи украинским военным.

Также в рамках визита замгоссекретаря США посетил Мемориальный комплекс "Зал памяти погибших военнослужащих ВС Украины", который построен на территории Минобороны.

Как рассказывал 5 марта верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, США хотят поставить в Украину новое вооружение. Вашингтон остался доволен тем, как украинские военные обучились обращению с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

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