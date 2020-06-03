Проект "Новороссия" никуда не делся, Россия ждет шанса – Климкин

Даже военный парад на 24 июня Кремль не просто так затеял

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Кремль до сих пор не отказался от идеи создания "Новороссии" на территории Украины – просто сейчас затаился и выжидает нужный момент. Такое мнение он высказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, голосование конституционных поправок, которое в России перенесли на 1 июля – это перезагрузка путинской модели.

"После проведения парада 24 июня, который специально задуман, чтобы мобилизовать россиян для голосования конституционных поправок, Россия будет пытаться очень жестко играть в сфере внешней политики. Когда внутренних решений нет, Россия всегда берется за внешнюю экспансию. Эта внешняя экспансия сто процентов будет направлена на Украину. Это связано с тем, что, во-первых, для Путина вся тема Украины – это на сегодня часть внутренней политики, а не только внешней. Во-вторых, "проект Новороссия" никуда не делся, он просто реструктуризируется в середине, и Россия ждет шанса. И этот шанс будет использован через внутреннюю дестабилизацию", – сказал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", Климкин оценил переговоры по Донбассу в Берлине, на который ездила 2 июня внушительная украинская делегация: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. По его словам, там так и не был решен один важный вопрос.

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В свою очередь Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры по Донбассу, отметил, что украинская сторона предоставила доказательства немцам о присутствии российских военных на востоке нашей страны.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

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