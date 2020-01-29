Проект закона о дезинформации: какие санкции предусмотрены

Семь лет тюрьмы, если газета, телеканал или интернет-блогер солгали и это привело к чьей-то смерти или государственному перевороту. Более девяти миллионов гривен штрафа – если солгали и не извинились.

20 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обнародовало проект закона "О противодействии дезинформации и регулировании деятельности СМИ", где есть такие санкции. У документа длинное название. А текст еще длиннее. Что такое дезинформация, решили разобраться журналисты "Сегодня."

Иногда журналисты просто не проверяют факты должным образом, отмечает эксперт. Но часто ложная новость подается сознательно.

"Я думаю, будет справедливым сказать, что каждая, возможно, седьмая (новость. – Ред.) является откровенным фейком", – говорит Максим Панченко, аналитик ОО Internews- Ukraine.

Больше всего врут интернет-издания. Меньше – телевидение, газеты и радио. Но во время исследований выяснилась одна важная деталь. Аудитория почти не отличает дезинформацию от истины.

"Люди реально попадают на крючок. Было недавно исследование, представили USAID и Internews. Там только 11 процентов людей смогли отличить фейк. Четыре тысячи человек было опрошено. Им дали три новости", – рассказывает Константин Ромашко, руководитель аналитического отдела ОО Internews- Ukraine.

В каждом втором случае люди принимали обман за правду. И это зная, что фейки есть.

Если ложь неинтересна, то проходит мимо ушей, говорит психолог Олег Чабан. А если факты затрагивают зрителя лично, возникает тревога: куда бежать, что делать? Как рефлекс – люди хватаются за любую информацию.

"Какой бы ни был у нас сейчас заинтересованный разговор, как бы вы ни вникали в мои слова, но вдруг открылась бы вот эта дверь – вы бы повернули автоматически голову. Вопрос: что, дверь интереснее, чем я? Нет, не интереснее. Почему же люди так, с широко открытыми глазами, смотрят на фейковую, явно фейковую информацию, воспринимают ее как действительную? Они хотят получить информацию, перевести во что-то конкретное, понять, что делать", – объясняет эксперт.

Министерство культуры решило защитить и уши слушателей, и репутацию тех, о ком лгут СМИ. Презентовало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации". Готовят новую должность – уполномоченного по вопросам информации.

Его будет назначать Кабинет министров. Уполномоченный будет изучать телевидение и газеты и принимать жалобы обиженных. На фейк или клевету есть четыре варианта: право на ответ, опровержение, штраф или даже тюрьма.

"Это административная ответственность за распространение дезинформации и нарушение правил опровержения или предоставления ответа. А также уголовная ответственность – за системное умышленное массовое распространение дезинформации", – говорит Анатолий Максимчук, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины.

Максимум семь лет за решеткой – журналисту или владельцу издания за дезинформацию с тяжелыми последствиями. Штраф – от 4 миллионов 700 тысяч гривен. Политолог Олег Постернак считает, что этот закон – месть власти некоторым СМИ за нелояльность во время выборов.

"Природа появления этого законопроекта и вообще этих инициатив связана с поручением президента Зеленского в прошлом году", – убежден он.

"У нас такая свобода слова, что ее пора бы уже приглушить", – говорила Ольга Василевская-Смаглюк.

Это заявление народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской прошлой осенью. И хотя в Кабмине обещают гайки закручивать не туго, законопроект уже раскритиковали ОБСЕ и Европейская федерация журналистов – за откровенное вмешательство в работу прессы.

По словам Максимчука, не являются дезинформацией оценочные суждения, в том числе критические. Сатира и пародия, если это обозначено как сатира и пародия. А также недобросовестная реклама.

"Для медиа будут установлены индексы доверия – по сути, это форма маркировки СМИ. Создание непонятной ассоциации профессиональных журналистов – некое профессиональное сообщество, пригретое властью. Скрытый мотив – это зажать журналистское сообщество, зажать блогеров", – убежден Олег Постернак.

Эксперты признаются: позитив в документе есть. Любители сплетен уже не будут безнаказанными. Но есть и неопределенности. Как, например, наказывать россиян, которые лгут об Украине? И что делать с автором полезных фейков? Помните "убийство" журналиста Аркадия Бабченко, которое придумали правоохранители, чтобы найти заказчика?

Ранееминистр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского. По его словам, власть собирается ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

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