Профессионалы и аматоры: кого привел во власть Зеленский

Президент провел кадровые назначения. Не все из них восприняты однозначно

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые кадровые назначения. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Слишком невелика кадровая скамейка у нового президента, потому наделение официальными должностями тех или иных представителей команды Зе было вопросом времени.

Впервые Владимир Зеленский представил свою команду еще до второго тура выборов -18 апреля. Причем представил как людей, готовых пойти работать после его победы в Администрацию президента. Некоторые из тех, кто вышел с будущим президентом на подиум студии одного из телеканалов - как, например, Руслан Рябошапка – на данный момент действительно получили должности. Другие - как Иван Апаршин или Ирина Венедиктова – еще не назначены. И будут ли назначены вообще и на какие именно должности, остается неизвестным.

В то же время проведены назначения людей, о которых точно было известно, что они в команде Зе, но в качестве будущих чиновников и функционеров представлены не были. И пойдут ли они вместе с лидером в официальную власть, было непонятно.

Кто пришел: глава Администрации президента

Ключевую должность – главы Администрации президента – получил Андрей Богдан, адвокат и неформальный руководитель штаба Владимира Зеленского. Назначение Богдана вызвало неоднозначную реакцию. Прежде всего потому, что в биографии главы АП – работа уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова. Богдан, таким образом, попадает под действие закона о люстрации.

Андрей Богдан

Как отмечает замминистра юстиции Сергей Петухов, чиновнику времен президентства Виктора Януковича Андрею Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года. Впрочем, в законе на самом деле речь идет не о публичных, а о госдолжностях. А должность главы АП таковой не является. А по словам Петухова, профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о госслужбе. Тем не менее очевидно, что Богдан, являясь, пожалуй, одной из наиболее сильных фигур в команде президента, с точки зрения политического и организационного опыта, одновременно является "слабым звеном" с точки зрения уязвимости. Именно по этому назначению будут в первую очередь бить оппоненты нового президента.

Команда "95 квартала"

Сергей Шефир

Больше всего представлена после первых указов главы государства команда "95 квартала". По сути, "кварталовцы" на данный момент заняли все (кроме одной – главы АП) ключевые должности. Так, близкий и давний друг и бизнес-партнер нового президента, соучредитель "Студии "Квартал 95" Сергей Шефир назначен первым помощником главы государства. Наблюдатели прочили Шефиру должность главы АП, но в итоге это кресло осталось за Богданом. Отметим, что должность первого помощника президента менее публичная, нежели должность главы АП, но зачастую не менее, а то и более влиятельная. Прежде всего потому, что помощник может контролировать информационные потоки президента, "фильтровать" визитеров и т. д. К примеру, в свое время помощник Виктора Ющенко Вера Ульянченко была очень влиятельным человеком в АП. Впрочем, все зависит от фигуры помощника, степени доверия к нему президента и круга полномочий, которые предоставит помощнику глава государства.

Сергей Трофимов

Первым заместителем главы АП стал тоже "кварталовец" Сергей Трофимов. Ранее он работал исполнительным продюсером "Студии "Квартал 95", также считается одним из наиболее близких к Зеленскому людей. Еще один представитель "Студии "Квартал 95" – сценарист Юрий Костюк – стал заместителем главы АП.

Юрий Костюк

Наконец, друг детства президента, юрист "Студии "Квартал 95", глава партии "Слуга народа" Иван Баканов назначен первым заместителем главы СБУ. На самом деле, по информации разных источников, Баканов рассматривается на должность главы Службы безопасности. Нынешнее же назначение говорит о том, что либо президент хочет как можно скорее ввести свою креатуру в СБУ и организовать передачу дел, не дожидаясь, пока парламент одобрит назначение Баканова на пост главы службы. Либо же в команде подозревают, что парламент нынешнего созыва вообще может саботировать это кадровое предложение. Таким образом, Баканов останется руководить службой, оставаясь на должности первого зама до избрания новой Верховной Рады.

Иван Баканов

Отметим, что назначение Ивана Баканова на должность было расценено оппонентами президента как нарушение законодательства. Согласно Закону "О Службе безопасности Украины", заместители главы СБУ назначаются и увольняются президентом по представлению главы СБУ. (Какие кадровые полномочия имеет президент, а где его возможности ограничены, читайте в статье "Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений"). О том, подавал ли уходящий в отставку глава СБУ Грицак представление на Баканова, неизвестно. Впрочем, Грицак заявил, что готов передать Баканову дела.

Медийщики и юристы

Руслан Стефанчук

Посты получили медийщики и юристы из команды Владимира Зеленского, не входящие в группу "квартальщиков". Идеолог кампании Владимира Зеленского, ученый и юрист Руслан Стефанчук, знакомый с президентом с КВНовских времен, ожидаемо назначен представителем президента в Верховной Раде Украины. Скорей всего, после выборов Стефанчук будет представлять интересы президента в парламенте уже в качестве народного депутата. А возможно, займет какую-то высокую парламентскую должность.

Андрей Ермак

Помощником президента стал основатель Международной юридической компании и компании Garnet International Media Group Андрей Ермак. Заместителем главы АП назначен основатель компании GoodMedia Кирилл Тимошенко. Тимошенко тесно связан с партией УКРОП – был помощником народного депутата (на общественных началах), представляющего эту политсилу, сам баллотировался в Киевраду от УКРОПа.

Кирилл Тимошенко

Реформаторы

Самым первым кадровым назначением нового президента стало также назначение "со стороны". Начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Эксперты оценивают Хомчака как человека, способного реформировать армию.

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Группу реформаторов в Администрации представляет бывший замминистра юстиции и член Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка, который в должности замглавы АП будет отвечать за антикоррупционное направление.

Руслан Рябошапка

Эксперты сайта "Сегодня" охарактеризовали Рябошапку как "крепкого профессионала с либеральными взглядами". Еще один представитель этой группы – Александр Данилюк – ожидает назначения. По словам того же Рябошапки, Данилюк будет назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Впрочем, указа президента по этой должности еще нет.

Дипломаты

Напротив, указ о назначении замглавы АП Елены Зеркаль был подписан и опубликован. Однако Зеркаль от кресла отказалась. "Моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами… Внешняя политика – общее дело президента и МИДа. Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы – одна команда, и страна у нас одна", – отметила она.

Президент Зеленский вынужден был отменить указ о назначении Зеркаль. А на должность замглавы АП, курирующего внешнюю политику, был назначен глава миссии Украины при НАТО, профессиональный дипломат и человек, близкий к действующему главе МИД Павлу Климкину, Вадим Пристайко. Собственно, Пристайко прочили должность главы МИД. А его нынешнее назначение, не исключено, объясняется теми же мотивами, что и назначение Баканова.

Мнения неоднозначные

Эксперты сайта "Сегодня" по-разному оценивают первые назначения президента. Общий мотив: решения ожидаемы, но не все из них бесспорны. Больше всего вопросов вызывает фигура главы АП. Так, политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко считает, что назначение Богдана не имело альтернативы.

"По поводу главы Администрации: назначение совершенно ожидаемое. Когда приходит новый президент, главой Администрации он назначает доверенное лицо. И есть длинная история взаимоотношений, есть доверие, есть вера президента в профессионализм Богдана. Поэтому, я так понимаю, там и особых вариантов не было. Возможно, Зеленский и предпочел бы назначить главой АП какого-то совсем уж близкого своего друга. Но здесь сыграло роль, в том числе, понимание, что на этой должности ему нужен опытный эффективный менеджер", – сказал Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня".

Подобного мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко.

"Думаю, Богдана назначили, прежде всего, потому, что на данном этапе, в данный момент он более подходит в плане административного, правового и политического опыта. У Шефира и других такого опыта пока нет. Но Богдана балансируют на других должностях представители "95 квартала". При этом открытым остается вопрос, как долго он уживется с Зеленским и с "квартальцами", – отметил Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня".

В свою очередь, политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань считает назначение Богдана негативом.

"Этот человек олицетворяет круг людей, попадающих под люстрацию, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Алексей Гарань. – Хотя глава АП не подпадает под действие закона о госслужбе, что позволяет Богдану занимать должность, но по духу закона он попадает под люстрацию", – говорит политолог.

Как говорит Алексей Гарань, вопросы вызывает и назначение на должности "квартальщиков".

"Там есть люди профессиональные, как, например, Рябошапка. И есть большая группа "95 квартала". Это медийщики, креативщики. И возникает вопрос, чем они будут заниматься: реальными делами или "фишечками", – отмечает эксперт.

По мнению Владимира Фесенко, представители дипломатического корпуса, близкие к Климкину, будут не только в АП, но и возглавят МИД.

"Точно так же, я понимаю, там, где требуются профессиональные качества и профессиональный опыт, будут брать профессионалов. Хотя вот, по моим ощущениям, на должности генпрокурора мы увидим также непрофессионала – представителя "Квартала". Но с юридическим образованием", – предположил Владимир Фесенко.

Что касается фигуры начальника Генштаба, то, как отмечает Андрей Еременко, это вполне логичное кадровое решение.

"Не знаю, как насчет "перемоги", но "зрады" точно нет. Человек, в общем-то, с войны, боевой генерал. В процессе. Понимающий, что происходит. Говорят, достаточно жесткий. Человек из структуры, то есть не тот, который придет и скажет: "Давайте делать все по-новой". Это, с одной стороны, хорошо. Но это же и плохо. Потому что преемственность означает, что быстрых структурных изменений не будет. Реформы будут происходить, но медленно", – полагает Андрей Еременко.

В целом, по словам экспертов, первые кадровые решения президента можно назвать сбалансированными. Как говорит Андрей Еременко, другого не могло быть по определению, поскольку система устроена так, что "любое назначение от уровня "пятый заместитель главы администрации в области" и до главы АП – это всегда компромисс".

"Основная масса назначенных людей – окружение Зеленского. Это люди из "Квартала" – те, кому он больше всех доверяет. Но есть и другие назначения. То есть соблюден баланс интересов", – подтверждает Владимир Фесенко.

По словам политолога, у новой команды есть шанс проработать в нынешнем составе как минимум полгода.

"По опыту всех предыдущих администраций могу сказать: как правило, уже через шесть-девять месяцев происходит первый кризис в команде нового президента, проходят первые отставки и перестановки. У кого-то это чуть позже происходило, но в целом тенденция такая", – говорит Владимир Фесенко.

Впрочем, не исключено, что изменения в команде произойдут гораздо раньше – по итогам парламентских выборов. С учетом короткой кадровой скамейки, президенту придется хорошо подумать, где наиболее доверенные люди ему нужнее: под боком, в АП, в парламенте или Кабмине. Таким образом, для некоторых из команды нынешнее назначение станет лишь ступенькой к следующей должности.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как Рада провалила первые предложения президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Профессионалы и аматоры: кого привел во власть Зеленский". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"