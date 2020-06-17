Профильный комитет Рады предлагает принять закон Зеленского о референдуме

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует поддержать президентский законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612). За такую рекомендацию проголосовали 18 членов комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Один – против, четыре – воздержались.

Первый-вице-спикер, представитель президента Руслан Стефанчук уточнил, что вопросы, касающиеся нарушения территориальной целостности, не могут быть предметом всеукраинского референдума.

"Мы выписали таким образом, что речь может идти только о приращении территории Украины и никоим образом ни о какой федерализации, отделении", – подчеркнул Стефанчук.

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Напомним, 9 июня в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Так, отмечается, что проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Законопроект определен как безотлагательный.

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Более детально о положениях документа читайте в материале: Законопроект Зеленского о референдуме: за что смогут голосовать украинцы.

Напомним, ранее команда "Сегодня", поинтересовалась у экспертов, какие вопросы могут вынести на референдум в случае принятия законопроекта. Подробнее об этом – в видеосюжете:

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