Профильный комитет рекомендует Раде принять проект реформы прокуратуры как закон

Ко второму чтению законопроекта о реформе поступило почти 200 поправок

Фото: Верховная Рада Украины

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект о реформе органов прокуратуры в целом как закон. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Как отмечается, ко второму чтению законопроекта поступило почти 200 поправок. Рабочая подгруппа отклонила правки, которые разрушали концепцию проекта. Впрочем, часть предложений решено учесть во втором чтении.

"Голосуем за вывод комитета: принять проект во втором чтении и в целом", - заявил Монастырский.

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Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора. Региональные органы прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. Такие действия повлекут "чистку" всех кадров.

Также в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

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КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

Отметим, генпрокурор Руслан Рябошапка назвал три главных задания для ГПУ.

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