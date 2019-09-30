Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Программа действий правительства: задача для каждого министра

30 сентября, 22:57

Полный текст программы деятельности правительства доступен на сайте КМУ

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинское правительство обнародовало программу действий.

Также на сайте появились стоящие перед каждым министром правительства задания.

Реклама

В тренде
Программа действий правительства: задача для каждого министра

Полный текст программы деятельности украинского правительства доступен на самом сайте КМУ.

Напомним, что 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства. Программа правительства насчитывает 120 страниц.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

Кроме того, новым правительством было принято еще одно любопытное решение. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

министр правительство программа Украина задания

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Слова Зеленского должны положить конец
Слова Зеленского должны положить конец "охоте на ведьм" – ТрампПолитика
Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видео
Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видеоПолитика
Госзаказ – рудимент СССР: финансирование вузов в Украине хотят изменить
Госзаказ – рудимент СССР: финансирование вузов в Украине хотят изменитьПолитика
В Офисе президента заявили о подготовке официального визита Зеленского в США
В Офисе президента заявили о подготовке официального визита Зеленского в СШАПолитика
Все 100% госуслуг в онлайне: у Гончарука рассказали, как
Все 100% госуслуг в онлайне: у Гончарука рассказали, как "оцифруют" государствоПолитика
День памяти жертв Бабьего Яра в Украине: топ-политики сделали заявления
День памяти жертв Бабьего Яра в Украине: топ-политики сделали заявленияПолитика

Новости партнеров

Loading...