/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинское правительство обнародовало программу действий.

Также на сайте появились стоящие перед каждым министром правительства задания.

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В тренде Программа действий правительства: задача для каждого министра

Полный текст программы деятельности украинского правительства доступен на самом сайте КМУ.

Напомним, что 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства. Программа правительства насчитывает 120 страниц.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

Кроме того, новым правительством было принято еще одно любопытное решение. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

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