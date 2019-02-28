Программу доступные лекарства обновили: что изменится

Денег на препараты предусмотрели на треть больше, а получать рецепты пациенты будут по-новому

Программу доступные лекарства обновили: что изменится 2019-02-28T06:26:00+02:00 Политика Денег на препараты предусмотрели на треть больше, а получать рецепты пациенты будут по-новому

В правительстве обновили программу доступные лекарства. Денег на препараты предусмотрели на треть больше, а получать рецепты пациенты будут по-новому. Об этом сообщили на заседании Кабмина. Что изменится и какие еще вопросы обсуждали министры – расскажет корреспондент Валерия Шапоренко.

В этом году в правительстве увеличили финансирование программы доступные лекарства до 1 миллиарда гривен. Это деньги на полное или частичное возмещение тем, кто страдает сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.

Получать рецепты для возмещения по программе доступны лекарства пациенты будут у врача, с которым подписали декларацию. И в аптеку надо обязательно идти с мобильным телефоном – рецепты будут электронными. Печатные рецепты останутся, но скорее как исключение.

"Фактически электронный рецепт выглядит как номер, пациент получит в виде смс. И покажет его в аптеке. Будет возможность получить бумажный рецепт тем, кто не имеет телефона", – говорит заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Еще один миллиард гривен получат местные бюджеты для школ. На эти деньги должны закупить новую мебель и мультимедийное оборудование для начальных классов. Более 200 миллионов пойдут на оборудование комфортных современных туалетов. До конца года они должны быть во всех школах.

"Сегодня в Украине есть 680 школ, которые до сих пор имеют холодные туалеты на улице – это позорное явление необходимо полностью ликвидировать. Больше всего таких школ в Закарпатской области, и туда пойдет больше ресурса", – говорит министр образования Лилия Гриневич.

Рассуждают в правительстве и каким образом снизить тарифы на газ для населения. Надеются, что этому поможет нововведение о продаже нефтегазовых участков. С этого года их будут выставлять на электронных торгах. Первый аукцион состоится через неделю. Искать инвесторов будут для шести месторождений.

По словам премьер-министра, Украина может не просто отказаться от закупок газа за рубежом, а в будущем даже превратиться из страны-импортера в экспортера голубого топлива.

"Мы должны отказаться от закупки за рубежом хотя бы одного метра кубического газа. Это даст нам возможность обеспечить себя газом и даст возможность системно снизить цены на газ", – говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Социальным вопросам была посвящена большая часть заседания правительства. Говорили также о доплатах, на которые могут рассчитывать пенсионеры.

Напомним, Минздрав утвердил новые "доступные лекарства". Теперь украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы.

Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.

Тем временем, Борис Колесников выступил за продажу населению газа госдобычи по себестоимости. Чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы, говорит политик:

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