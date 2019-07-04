Прогулялся по улицам Торонто и вдохновился Трюдо: что нужно знать о визите Зеленского в Канаду

Президент подтвердил курс Украины в ЕС и НАТО

Фото: president.gov.ua.

1 июля стала известна программа официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду .

"1-3 июля Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов", – говорилось в сообщении пресс-службы президента.

Зеленский прибыл в Канаду с визитом 2 июля.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Рабочий график Главы государства на 2 июля будет насыщенным. Запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях", – говорилось в сообщении Офиса президента Украины.

Позднее появились подробности переговоров Зеленского с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Зеленский также подтвердил Фриланд, что Украина и далее придерживается курса на ЕС и НАТО и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

После встречи с Фриланд Зеленский прогулялся по улицам Торонто. Вместе с ним гулять отправилась довольно внушительная делегация из охранников, журналистов и официальных лиц. Среди прочих были глава Офиса президента Андрей Богдан и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером решил прогуляться по улицам Торонто, куда он прибыл для участия в международной конференции по реформам в Украине", – говорилось в сообщении.

После прогулки Зеленский обсудил независимость НБУ и реформы с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

"Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", – подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

Владимир Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Напоследок глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Следом Владимир Зеленский провел встречу с Джастином Трюдо, премьер-министром Канады.

"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что Джастин Трюдо – один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Затем, как и планировалось, Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с Куртом Волкером.Президент Украины подчеркнул, что Киев полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской.

Фото: https://twitter.com/SpecRepUkraine

"В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе, и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", – говорилось в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи.

Зеленский также поблагодарил Волкера за все, что лично спецпредставитель и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

В свою очередь, Волкер в Twitter рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским.

"Великолепная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность миру на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", – написал Волкер.

Американский дипломат добавил, что на встрече Зеленский заверил в своей мощной приверженности реформированию Украины, которую США "полностью поддерживают".

Напоследок Зеленский встретился с канадскими депутатами.Президент выразил благодарность членам парламента Канады за их поддержку и активную позицию в отношении Украины

Зеленский приветствовал намерение канадцев направить наблюдательную миссию и на досрочные выборы в Верховную Раду, а также отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение санкций против России.

"Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", – сказал Президент.

Глава государства выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады Украины депутатской группы по связям с Канадой.

Канадские депутаты раскрыли детали переговоров с Зеленским: на встрече речь шла об усилении санкций против Российской Федерации. Об этом рассказал председатель дружбы с Украиной парламента Канады Борис Вжесневский.

"Члены группы дружбы с Украиной парламента Канады провели очень конструктивную и информативную встречу с Президентом Зеленским и его командой. Разговор был честным и включал такие важные вопросы, как: ужесточение санкций против России и предоставление Украине оборонной летального оружия", – сказал Вжесневский.

Он отметил, что члены группы "подтвердили настрой Канады стоять бок о бок с народом Украины в этом и других важных вопросах".

Вжесневский добавил, что во время встречи передал Зеленскому оригинальную печатную пластину, которую канадские украинцы использовали в нелегальных типографиях на территории Украины до провозглашения Независимости.

"Я объяснил, что Канада была не только первым Западным государством, признавшим независимость Украины, но украинские канадцы также играли важную роль на пути украинцев к Независимости", - рассказал депутат.

В четверг, 4 июля, официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, завершился.

Напомним, что Зеленский и Трюдо ранее уже общались в телефонном режиме на тему сотрудничества Канады и Украины. В апреле, после второго тура президентских выборов в Украине, канадский премьер поздравил Зеленского с победой на выборах, хоть официальные результаты еще не были оглашены.

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