Производство в три этапа: как изготовляют бюллетени для выборов (видео)
Только в Антарктиде украинские полярники сами себе напечатают листы для голосования
На полиграфкомбинате "Украина" показали, как будет выглядеть бюллетень для голосования на президентских выборах. Не успел документ появиться на свет, как уже установил несколько рекордов – он самый длинный за всю новейшую историю государства.
Избирателям придется постараться, чтобы развернуть 80-сантиметровый рулон в маленькой кабинке для голосования. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах. И, наконец, защита. В Центральной избирательной комиссии говорят - она надежнее, чем на купюрах (деньгах), и имеет 10 степеней. К печати заказано 60 млн бланков. Чтобы доставить их на участке, понадобится 25 фур.
Бюллетени появляются на свет в три этапа. Их печатают в цеху, а далее в цеху высокой печати наносят номер избирательного участка. Фамилии 39-ти кандидатов будут стоять в алфавитном порядке, без нумерации.
"И третий этап, где мы сейчас находимся, это финишная обработка. Это разрезание листа на три части, поскольку на лист помещается всего-навсего три бюллетеня, и упаковка", – рассказал начальник производственного отдела полиграфкомбината "Украина".
Чтобы успеть до выборов – работают в три смены. Начали печатать еще 8 марта, закончат до 24-го. Заказ сделали сразу и на возможный второй тур выборов.
"165,58 миллиона гривен – это уточненная стоимость, учитывая повторное голосование", – сказал замглавы ЦИК Евгений Радченко.
На зарубежные избирательные участки бюллетени поедут из Киева, но не на все участки. Например, наши полярники на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде тоже готовятся к выборам, и бюллетени будут печатать самостоятельно – на принтере. Комиссия также будет состоять из самих полярников. Они же и будут наблюдать друг за другом.
Напомним, всего закуплено 60 миллионов бюллетеней – по 30 миллионов на каждый тур выборов. Как мы уже сообщали, бюллетени уже доставили в 10 областей.
Также в МВД отмечали, что селфи с бюллетенем – вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко говорил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".
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