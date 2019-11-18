Прокуратура хочет арестовать Ляшко

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Прокуратура будет добиваться ареста Олега Ляшко. Команда "Сегодня" эксклюзивно получила копию ходатайства следователей.

Меру пресечения будут выбирать уже во вторник, 19 ноября, – в 14 часов Бориспольский городской суд решит, брать ли лидера Радикальной партии под стражу.

Олега Ляшко подозревают в нанесении легких телесных повреждений депутату Андрею Герусу. Интересно, что сам Герус заявления не подавал, но производство все же начали. На чем оно основывается и почему Ляшко называет его политическим – разбирались корреспонденты "Сегодня".

В 11 утра у бориспольской прокуратуры – толпа журналистов, ждут Олега Ляшко. Лидеру Радикальной партии подготовили подозрение после драки с нардепом Андреем Герусом. Ляшко в прекрасном настроении, говорит – бежать никуда не собирается, потому что за ним – правда.

"Мы за свои деньги финансируем российский бюджет, деньги выводятся отсюда через формулу Геруса. И финансируем фактически армию. Поэтому мы продолжим эту борьбу, несмотря на фальсификации против нас уголовных дел", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Внутрь журналистов не пускают, но видео удалось снять однопартийцам Олега Ляшко. Заместитель руководителя Бориспольской прокуратуры Андрей Неродик объясняет суть подозрения. Даже зачитывает описание синяков Геруса.

"…После этого Ляшко схватил Геруса за рубашку и применил физическое насилие, прижав Геруса к стене, тогда, когда Степанюк схватил Геруса за предплечье, таким образом спровоцировав синяки на поверхности грудной клетки", – отметил заместитель главы Бориспольской прокуратуры Андрей Неродик.

Интересно, что сам Герус заявления не составлял, и выводов медиков прокурор не показал.

"Кто потерпевший, кто заявитель?" – возмущается Олег Ляшко в прокуратуре.

Но эти вопросы остались без ответа. Команде "Сегодня" эксклюзивно удалось получить материалы ходатайства прокуратуры.

Олега Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю энергетического комитета парламента. Согласно документам, Геруса сначала допросили в качестве свидетеля, потом – как потерпевшего. Есть еще двое свидетелей. Вероятно, речь идет о работниках зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Но даже на опубликованном ролике видно, что очевидцев было гораздо больше. В том числе – и помощник Олега Ляшко. Но его мнения следствие почему-то не спросило.

"Цель фальсификации уголовного производства и подозрение преследует одну цель – ограничить деятельность меня как оппозиционного политика и лидера Радикальной партии", – заявляет Олег Ляшко.

Олег Ляшко называет дело сфабрикованным и политически мотивированным. Говорит: действительно общался с Герусом жестко, потому что пытался предотвратить государственную измену – импорт электроэнергии из России. Когда же Герус уже не имел аргументов – начал драку.

"Попытка закрыть мне рот, посадить в тюрьму, ограничить мою деятельность ничего не даст. Мы будем бороться, и они нас не остановят. Коррупционеры, преступники, те, кто изменяет стране, – должны быть на свободе... а те, кто борется за Украину, за то, чтобы защитить национальные интересы Украины, рабочие места украинцев – я должен быть под стражей", – с негодованием заявляет Олег Ляшко.

Ляшко уверен – дело на личном контроле генпрокурора. Руслан Рябошапка отрицает, но добавляет – с сутью действительно знаком.

"Поскольку он является представителем власти и нападение на него было совершено в связи с выполнением служебных обязанностей, то тогда это квалифицируется как совсем другая статья, и санкция значительно более жесткая", – заявил генеральный прокурор.

Ряд государственных деятелей уже заявили о политическом давлении на Олега Ляшко за его позицию. В "Народном фронте", в частности, назвали дело о лидере Радикальной партии показательным преследованием.

"Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", – заявили в партии "Народный фронт".

Политический эксперт Кирилл Сазонов тоже уверен, что это дело – показательное наказание.

"Наказание не соответствует тому, что произошло, они фактически потолкались. Все жертвы Геруса -это порванная рубашка. Мы видели все это знаменитое видео, это – "административка". Это штраф, не более того. Откуда-то нашли "легкие телесные". И пытаются вменить серьезную статью, прокуратура настроена жестко. Это политический заказ, политическая репрессия", – заявил он.

Избирать меру пресечения Олегу Ляшко Бориспольский суд будет уже 19 ноября. Сам политик подчеркнул – следствия избегать не будет. Говорит, что его дело станет началом еще одного – против самого Геруса, за государственную измену. Заявление о преступлении председателя энергетического комитета Олег Ляшко, по его словам, уже зарегистрировал в НАБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 ноября Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Конфликт произошел, когда речь зашла о так называемой правке Геруса, принятой в Верховной Раде.

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