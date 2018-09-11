Прокуратура объявила о подозрении 64 лицам из "самообороны Крыма": Луценко показал фото

Украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении в 2018 году 64 представителям незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма", которое с 2014 года помогало России в оккупации полуострова. Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, им сообщено о подозрении по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины и они объявлены в розыск.

"В 2018 году, по результатам собранных доказательств, 64 представителям "самообороны Крыма", которая с 2014 года способствует государству-агрессору в проведении оккупации части территории Украины, сообщено о подозрениях. 8 человек, которые создали, финансировали и координировали деятельностью НСВФ; 15 человек, которые руководили т.н. ротами "самообороны Крыма"; 41 человек, входившие в вооруженное формирование", – сообщил Луценко.

Кроме того, сейчас прокуратурой и Нацполицией АРК установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав "самообороны Крыма". Также собираются доказательства в отношении предателей Украины в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападений на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, и их похищений, а также совершение других уголовных преступлений, добавил генпрокурор.

Как сообщалось, у украинских силовиков даже появился реестр "самообороны Крыма", куда внесены полные данные 860 человек, которые принимали решения или лично участвовали в захвате военных гарнизонов в Крыму.

Напомним, еще в 2015 году Генпрокуратура сообщила о подозрении в государственной измене 276 судьям АР Крым. Было установлено, что эти судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу, после аннексии Российской Федерацией полуострова, начали осуществлять "правосудие" в так называемых крымских "судах" и противоправно принимать судебные "решения".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.