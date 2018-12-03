Прокуратура потребовала арестовать Продана на два месяца

Внести залог 89 млн гривен за экс-руководителя Госфискальной службы готовы уже семь человек

Прокуратура предлагает суду взять бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана под стражу на 60 дней или отпустить под 89 млн гривен залога, с условием сдачи паспорта и запрета на выезд. Продана подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина.

Отмечается, что на судебное заседание о мере пресечения Продан пришел с двумя адвокатами. Также есть информация о том, что взять продана на поруки готовы семь человек.

"Адвокаты Продана предоставили суду документы о малолетнем ребенка экс-главы ГФС, о его тяжелом состоянии здоровья и о том, что его жена на четвертом месяце беременности. Поэтому подали ходатайство о мягкой меру пресечения", – отмечает Солонина.

Защитники Мирослава Продана, в частности Лариса Криворучко, настаивают, что экс-руководитель ГФС не уклонялся от суда и следствия во время лечения за границей. Однако прокуроры требуют в у защиты Продана документы о его лечении за границей – оригиналы с мокрой печатью.

"Мы все еще не знаем о состоянии здоровья Продана и о том, какие были вмешательства. Не увидели уважительных причин для неявки на допросы и суд", - отметил прокурор САП Сергей Козачина.

Напомним, 26 ноября бывший руководитель ГФС Мирослав Продан вернулся в Украину после лечения в Германии. Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, куда его вызывали на допрос.

После этого Продан явился на допрос, но отказался от дачи показаний.