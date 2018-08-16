Прокуратура просит для Януковича 15 лет тюрьмы

Сторона обвинения считает достаточным срок в месяц для подготовки адвокатов к судебным дебатам

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым завершили выступление в судебных дебатах в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, они просят суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Их выступление сопровождалось заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

После выступления прокуроров председательствующий судья Владислав Девятко попросил платного адвоката Александра Байдика и государственного защитника Юрия Рябовола определиться со сроком, необходимым им для подготовки к дебатам.

Оба адвоката сказали, что им необходимо не менее 3 месяцев для подготовки к выступлению в дебатах.

При этом другой платный адвокат Януковича Виталий Сердюк в очередной раз заявил, что государственный защитник Рябовол не имеет права представлять интересы экс-президента, который сам отказался от его услуг.

Прокурор Максим Крым отметил, что сторона обвинения считает достаточным срок в месяц для подготовки адвокатов к судебным дебатам.

После этого суд принял решение, что "достаточным, необходимым, но при этом разумным сроком для подготовки к судебным дебатам для стороны защиты является месяц".

Суд объявил перерыв в процессе до 13 и 14 сентября.

С учетом того, что в судебных дебатах могут выступать 5 платных адвокатов и один бесплатный государственный защитник Януковича, резервными датами для выступления стороны защиты в дебатах суд определил 17 и 18 сентября.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восемь свидетелей со стороны защиты.

Также сообщалось, что 31 июля в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.