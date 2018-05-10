Прокуратура завершила расследование по делу об убийстве Вороненкова

Управление по расследованию уголовных производств прокуратуры Киева завершило досудебное расследование по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве.

Как сообщает в четверг, 10 мая, пресс-служба прокуратуры, в настоящее время сторонам уголовного производства открыты материалы следствия.

"После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд", – сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам убийства Вороненкова. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября 2017 года заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.

Позднее стало известно, что в организации убийства Вороненкова подозревается Тюрин – бывший гражданский муж супруги Вороненкова – Марии Максаковой. В октябре ему сообщено о подозрении в организации этого убийства.

По информации следствия, Тюрин находится на территории России. В Украине он объявлен в розыск.