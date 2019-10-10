Прокуратуре разрешили изъять документы из Офиса президента по Иловайску (дополнено)

Прокуроры расследуют обстоятельства Иловайской трагедии и они наведаются на Банковую

/ Фото: AFP

Главная военная прокуратура Украины изымет документы по делу о расследовании Иловайской трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", – говорится в сообщении ГПУ.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия. В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

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"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск", – подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщали новости "Сегодня", Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

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