Прокурор на ходу зачитывал: видео, как Порошенко объявляли о подозрении

Государственное бюро расследований (ГБР) показало видео, как пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко отказался получать уведомление о подозрении и преждевременно ушел от следователя с прокурором.

"От получения письменного уведомления о подозрении Порошенко Петр Алексеевич отказался, также, как и отказался от получения ходатайства о применении в отношении него меры пресечения, поспешно покинув здание Государственного бюро расследований", – сказал начальник главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

На видео можно увидеть, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает политику текст подозрения от имени генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Однако его практически сразу перебил адвокат Порошенко и они оба вышли из кабинета следователя. Прокурор на ходу зачитывал подозрение Порошенко.

Видео: ГБР

Как сообщали новости "Сегодня", Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

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В свою очередь в Офисе генерального прокурора сообщили, что сейчас рассматривается вопрос об аресте Порошенко. Также стало известно, в чем подозревают экс-президента.

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