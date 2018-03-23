Прокурор объяснил, почему Савченко нельзя оставлять на свободе

Сегодня, 13:00

Сторона обвинения просит арестовать нардепа на два месяца без права залога

Надежда Савченко. Фото: архив
Надежда Савченко. Фото: архив

Народный депутат Надежда Савченко, которой суд избирает меру пресечения, должна быть арестована, так как на свободе она может повлиять на ход следствия.

Об это заявил прокурор на заседании Шевченковского районного суда Киева, передает "ГОРДОН".

Сторона обвинения напомнила суду, что Савченко скрытно может перемещаться на оккупированную территорию Донбасса, а также может уничтожить доказательства (например, оружие Рубана).

"Есть основания считать, что Савченко, пребывая на свободе, будет пытаться уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства, которые имеют значение для уголовного производства", – сказал прокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также было отмечено ее умение использовать конспирологические приемы для общения по телефону и в мессенджерах.

Как известно, сторона обвинения просит суд арестовать Савченко на два месяца без права внесения залога

Как рассказывал ранее генпрокурор Юрий Луценко, Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.

Также он объяснил, что Савченко и ее сообщники намеревались обстрелять центр Киева из минометов, расположенных на Трухановом острове или с баржи на Днепре.
суд, прокурор, савченко, мера пресечения, доказательства

Вы сейчас просматриваете новость "Прокурор объяснил, почему Савченко нельзя оставлять на свободе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: УНН

На суде Савченко выпустили из "аквариума"

Сегодня, 11:28

В начале заседания нардеп находилась в стеклянной кабине, но судья позволил ей выйти

Политика

Фото: AFP

На суд по "делу Савченко" пришли ее мать и сестра

Сегодня, 10:57

Мать Савченко рассказала, что "ее ребенка пытают"
Загрузка...

Украина

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

Борис Колесников: Ситуация с Надеждой Савченко – это расплата власти за бахвальство и излишний пиар

Сегодня, 08:58

Это "Собачье сердце" Булгакова, только в форме трагедии, а не комедии", говорит оппозиционный премьер

Украина

Фото: AFP

"Теперь вся Надежда на Путина": соцсети с сарказмом отреагировали на дело Савченко

Вчера, 18:54

Пользователи соцсетей отреагировали на лишение неприкосновенности и задержание Надежды Савченко
Загрузка...