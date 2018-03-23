Прокурор объяснил, почему Савченко нельзя оставлять на свободе

Сторона обвинения просит арестовать нардепа на два месяца без права залога

Народный депутат Надежда Савченко, которой суд избирает меру пресечения, должна быть арестована, так как на свободе она может повлиять на ход следствия.

Об это заявил прокурор на заседании Шевченковского районного суда Киева, передает "ГОРДОН".

Сторона обвинения напомнила суду, что Савченко скрытно может перемещаться на оккупированную территорию Донбасса, а также может уничтожить доказательства (например, оружие Рубана).

"Есть основания считать, что Савченко, пребывая на свободе, будет пытаться уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства, которые имеют значение для уголовного производства", – сказал прокурор.

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Также было отмечено ее умение использовать конспирологические приемы для общения по телефону и в мессенджерах.

Как известно, сторона обвинения просит суд арестовать Савченко на два месяца без права внесения залога

Как рассказывал ранее генпрокурор Юрий Луценко, Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.

Также он объяснил, что Савченко и ее сообщники намеревались обстрелять центр Киева из минометов, расположенных на Трухановом острове или с баржи на Днепре.