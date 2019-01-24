Пропавший во время этапирования "украинский диверсант" Панов нашелся в Тюмени
Несколько недель родные заключенного не имели информации о его местонахождении
Украинца Евгения Панова, осужденного крымским "судом" к 8 годам колонии строгого режима по так называемому делу "Украинских диверсантов", в Тюмени посетил местный уполномоченный по правам человека.
Об этом сообщил брат Панова Игорь Котелянец на своей странице в Facebook.
"Нашли Евгения Панова в Тюмени. Женю отправили туда не меньше, чем две недели назад. Министерство иностранных дел Украины, наши консулы получили подтверждение от россиян, что Женю везут в колонию Омска (конечный пункт этапа). Вчера в Тюмени Женю посетил российский уполномоченный по правам человека в Тюменской области", – написал Котелянец.
По его словам, член тюменской общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который также смог попасть к Панову, рассказал, что тот находится в измученном состоянии, поэтому фотографироваться для семьи отказался. Однако правозащитник заверил, что заключенный в хорошем настроении, даже шутил, пытался подчеркнуть поведением, что долгий этап по тюрьмам России его не сломал, сообщил брат Панова.
"Из бытовых вещей у Жени уже нет ничего, закончились даже сигареты. Передачу сделать не смогли, она будет идти несколько дней, а его должны вывезти из Тюмени уже завтра. Куда – не сообщается. Будем снова искать его по всей России", – отметил Котелянец.
Он выразил благодарность украинскому МИД, российским правозащитникам, членам ОНК "за молниеносную реакцию, поиск и посещение украинского политзаключенного Кремля, воина АТО Евгения Панова".
Как сообщалось, 5 декабря 2018 осужденного по делу "украинских диверсантов" политзаключенного Панова этапировали из аннексированного Крыма в Москву. В Москве Панов находился в СИЗО-1 "Матросская тишина", где его посетил украинский консул.
Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов". Якобы они готовили теракты на полуострове.
Летом 2018 года "суд" в оккупированном Россией Крыму приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Панова к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября Верховный суд России признал якобы "законным" приговор Панову.
Ранее мы также писали о том, что ФСБ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами.
Всего в России и аннексированом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.
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