"Прошу созвать внеочередное заседание Рады": Зеленский обратился к Парубию
Стали известны законопроекты, которые должны будут рассмотреть народные депутаты
Президент Владимир Зеленский просит спикера парламента Андрей Парубия созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для рассмотрения ряда важных законопроектов. Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении Интерфакс-Украина.
Глава государства перечислил законопроекты, которые требует рассмотреть в сессионном зале.
"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…" (незаконное обогащение), "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины (евробляхи)", – говорится в письме Зеленского.
В свою очередь эксперты отмечают, что народные депутаты будут заинтересованы собраться на внеочередной заседание парламента. В комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и политолог Олеся Яхно-Белковская рассказали, соберутся ли нардепы в четверг на внеочередное заседание Рады.
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