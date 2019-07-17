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"Прошу созвать внеочередное заседание Рады": Зеленский обратился к Парубию

17 июля, 11:48

Стали известны законопроекты, которые должны будут рассмотреть народные депутаты

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский просит спикера парламента Андрей Парубия созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для рассмотрения ряда важных законопроектов. Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении Интерфакс-Украина.

Глава государства перечислил законопроекты, которые требует рассмотреть в сессионном зале.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…" (незаконное обогащение), "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины (евробляхи)", – говорится в письме Зеленского.

В свою очередь эксперты отмечают, что народные депутаты будут заинтересованы собраться на внеочередной заседание парламента. В комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и политолог Олеся Яхно-Белковская рассказали, соберутся ли нардепы в четверг на внеочередное заседание Рады.


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Тег Рада, Парубий, Зеленский, внеочередное заседание

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Источник:

Интерфакс-Украина

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